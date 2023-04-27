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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак — о возможном уходе лидеров: «Могут быть другие футболисты, но «Зенит» останется «Зенитом»

27 Апреля 2023 • 16:55 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
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29.04 14:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возможном уходе из клуба лидеров команды грядущим летом.

Семак признался, что его не пугает вероятный уход ведущих футболистов, так как «Зенит», по мнению специалиста, всё равно сможет выступать на привычном для себя уровне.

«За пять лет состав поменялся больше, чем на 90 процентов. Могут быть другие футболисты и даже другой тренер, но «Зенит» останется «Зенитом». Мы же справлялись без бразильцев в 2018, в 2019 годах», — приводит слова Семака «Чемпионат».

После 24 туров чемпионата России «сине-бело-голубые» уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая второй «Ростов» на девять очков. Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут 29 апреля против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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