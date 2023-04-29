Малком: «Я абсолютно счастлив здесь, этот сезон вообще лучший в моей карьере»

Лучший футболист матча «Крылья Советов» - «Зенит» (1:5) Малком поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы в курсе, что благодаря голам сегодня стали лучшим действующим бомбардиром команды, обогнав Александра Ерохина?

- Нет, не знал, но очень счастлив, рад победе и своим голам, а также тому, что помог команде. Я думаю, без доверия партнеров по «Зениту» ничего бы этого не было.

- Есть ли понимание, что вы останетесь в команде или уйдете куда-то, так как многие команды из Европы проявляют к вам внимание?

- Ни о чем не думаю, у меня контракт с «Зенитом» до 2027 года. Я абсолютно счастлив здесь и хочу выиграть еще как можно больше титулов. Этот сезон вообще лучший в моей карьере, поэтому я просто наслаждаюсь моментом и хочу вести «Зенит» к новым победам.

- Чемпионство в матче со «Спартаком» реально?

- Думаю, возможно, но против «Спартака» мы будем играть также, как и во всех других матчах против него. Неважно, когда и где это происходит, дома или на выезде, мы всегда с сильнейшим настроем выходим играть с «красно-белыми». Конечно, нам хочется оформить титул как можно раньше.