Наставник петербургской «Звезды» и бывший игрок сборной России Дмитрий Комбаров проходит стажировку в «Зените».

«Попросил о стажировке Сергея Богдановича Семака, он разрешил пройти, за что ему большое спасибо. Она рассчитана на недельный цикл команды с понедельника по пятницу. Завтра — последний день», — рассказал экс-защитник столичного «Спартака», чьи слова приводит «Матч ТВ».

Напомним, что Комбаров возглавляет клуб Второй лиги с июля прошлого года. «Звезда» находится на шестом месте в турнирной таблице группы 2А с 19 очками после 13 матчей.