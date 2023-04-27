Семак: «Психологическое давление на игроков «Зенита» сейчас больше»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» рассказал, как на игру «сине-бело-голубых» влияют качество полей и давление, связанное с приближающейся концовкой сезона.

По словам специалиста, в сравнении с началом сезона сейчас поля стали выглядеть лучше и «Зенит» имеет возможность играть в привычный для себя футбол.

«Что касается состояния игроков, то психологическое давление на них сейчас больше. И шаги, которые мы должны сделать, даются сложнее. Наша задача — собраться и продемонстрировать именно качество игры», — цитирует Семака «РБ Спорт».

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» состоится в субботу, 29 апреля. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

На данный момент команда из Санкт-Петербурга уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая второй «Ростов» на девять очков.