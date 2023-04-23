Известный российский агент Павел Стипиди в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что в следующем сезоне «Зенит» может не стать чемпионом России.

«Мы сначала удавили всех молодых наших футболистов. Всех удавили! Сначала похерили чемпионат, затем игроков молодых. Завезли сюда очень слабых футболистов, на которых можно было заработать огромные деньги.

Сейчас у нас сложилась тяжелая ситуация. Не было бы счастья, да несчастье помогло! И мы сегодня окстились, и у нас сегодня остались иностранцы, которые хоть похожи на футболистов. И наши начали игроки прогрессировать. Да, можно «Спартак» обливать грязью после поражения от «Акрона». 10 раз ещё сыграют, и 10 раз москвичи выиграют, это дело случая. На сегодняшний день то «Спартак» обцеловывают, то гнобят. Но там наши молодые футболисты все. Наши футболисты!

Я думаю, в следующем сезоне «Зенит» так просто ничего не выиграет. Потому что у нас появились команды. «Спартак», «Динамо» поднимет голову, «Крылья Советов», «Краснодар». Посмотрите, в какой форме «Локомотив»! Они не дадут «Зениту» так легко пройтись по чемпионату», — сказал Стипиди.