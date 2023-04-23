Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стипиди: «В следующем сезоне «Зенит» так просто ничего не выиграет» эксклюзив

23 Апреля 2023 • 15:40 Комментировать (2)
Крылья Советов
...
Зенит
29.04 14:00

Известный российский агент Павел Стипиди в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что в следующем сезоне «Зенит» может не стать чемпионом России.

«Мы сначала удавили всех молодых наших футболистов. Всех удавили! Сначала похерили чемпионат, затем игроков молодых. Завезли сюда очень слабых футболистов, на которых можно было заработать огромные деньги.

Сейчас у нас сложилась тяжелая ситуация. Не было бы счастья, да несчастье помогло!  И мы сегодня окстились, и у нас сегодня остались иностранцы, которые хоть похожи на футболистов. И наши начали игроки прогрессировать. Да, можно «Спартак» обливать грязью после поражения от «Акрона». 10 раз ещё сыграют, и 10 раз москвичи выиграют, это дело случая. На сегодняшний день то «Спартак» обцеловывают, то гнобят. Но там наши молодые футболисты все. Наши футболисты!

Я думаю, в следующем сезоне «Зенит» так просто ничего не выиграет. Потому что у нас появились команды. «Спартак», «Динамо» поднимет голову, «Крылья Советов», «Краснодар». Посмотрите, в какой форме «Локомотив»! Они не дадут «Зениту» так легко пройтись по чемпионату», — сказал Стипиди.


Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Зенит РПЛ Павел Стипиди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
23 Апреля 2023 в 16:18
ай дпд и пхд.. ну и дундук.. у тя скока классав.. сам шмеци не знаить где в будущем году играць будец.. а ты про следушый чемп ..шь.. б-е-е-е-е-е-е.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Ростов Ростов
1
3
2.47 3.45 2.90
Видео
Окончен
Пари НН Пари НН
Крылья Советов Крылья Советов
2
1
2.80 3.50 2.50
Видео
20 мин
Ахмат Ахмат
Сочи Сочи
0
0
2.40 3.55 2.90
Видео
23.04.23 в 19:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.22 3.55 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Апреля
16:46 · Россия. Премьер-лига
Первая победа «Пари НН» в 2023 году - видео видео
16:38 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Химок» Долгов: «Верю, что мы сможем удержаться в РПЛ»
16:31 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Возвращение Бериши добавит нашей команде креатива, того, чего не хватало в Воронеже»
16:31 · Россия. Премьер-лига
В РФС назвали проблему судейства
16:30 · Россия. Премьер-лига
Дьяков считает, что «Ростов» заслуженно одолел «Урал»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: «Изучали, как играет «Ахмат», поэтому ожидаем серьезную битву»
16:23 · Кубок России
Дьяков: «Урал» может выиграть Кубок России»
16:19 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» выиграл матч РПЛ впервые с 11 ноября
16:14 · Россия. Премьер-лига
Гарре: «Доминировали в матче, но, к сожалению, футбол - такая вещь, если ты не забиваешь, тогда нет результата»
16:13 · Россия. Премьер-лига
Боков считает, что ЦСКА одержит «сухую» победу над «Локомотивом»
16:04 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» недоволен работой арбитров в матче с «Ростовом» 1
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:41 · Россия. Премьер-лига
Яковлев вышел на замену и в касание перебросил голкипера, «Пари НН» повёл в матче с «Крыльями Советов»
15:38 · Россия. Премьер-лига
Уткин иронично высказался об обилии пенальти в РПЛ
15:34 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Ростов» играет не так ярко, но они выжимают максимум»
Все новости
Рекомендуем