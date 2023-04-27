Рапопорт: «Михаил Кержаков превратился в одного из лучших вратарей России»

Бывший наставник «сине-бело-голубых» Борис Рапопорт высказался о прогрессе Михаила Кержакова – основного голкипера питерского «Зенита». А ведь в следующем году знаменитому вратарю исполнится уже 37 лет.

«Михаил Кержаков – сейчас это очень надежный вратарь, набравший большой опыт выступлений. Он делает минимум ошибок во время матча, более того, за последние годы он сильно прибавил — например, стал играть лучше на выходах», - цитирует Рапопорта «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кержаков пропустил всего 12 раз в 24-х матчах РПЛ и Кубка России. 14 встреч он провёл «на ноль».

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