Семак назвал текущий сезон самым успешным для «Зенита» под его руководством

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результатах команды в текущем сезоне РПЛ.

«На сегодняшний день, этот сезон самый успешный по результату и качеству игры. Наша игра смотрится более стабильно и цельно – это касается и обороны, и атаки. Как следствие – рекордное количество очков», — приводит слова Семака «Чемпионат».

«Зенит» набрал 58 очков за 24 игры и уверенно лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре «сине-бело-голубые» проведут выездную встречу с «Крыльями Советов» (29 апреля в 14:00 по мск).

Добавим, что у команды Семака всего два поражения в нынешнем сезоне — это лучший результат лиги.