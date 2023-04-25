Гойкович: «Аякс» сильнее «Зенита», РПЛ — топ-8 лига»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился мнением об уровне чемпионата России.

Босниец считает, что РПЛ похожа на чемпионат Турции, но уступает по уровню нидерландской и португальской лигам.

«Аякс» и «Зенит» — нидерландская команда сильнее, дальше – «Фейеноорд» и «Спартак» — тут 50 на 50. Может, ещё португальская лига сильнее российского чемпионата – они продают по 100 миллионов евро игроков… В целом, топ-8 – уровень РПЛ», — цитирует Гойковича «РБ Спорт».

Футболист также подчеркнул, что в России неплохой уровень футбола, но нашим клубам необходимо выступать в еврокубках.

После 24 туров текущего розыгрыша РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий второй «Ростов» на девять очков. До конца турнира командам осталось провести по шесть матчей.