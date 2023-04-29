Цыпченко высказался после разгрома от «Зенита»

Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко высказался после разгромного поражения от «Зенита» (1:5) в матче 25-го тура РПЛ.

«В таблицу, конечно, смотрим. Неприятная ситуация, в которой мы не должны были оказаться, но оказались. Когда мы проваливаем такие игры, то возникает ощущение, что пока мы находимся там, где должны быть», — приводит слова Цыпченко «РБ Спорт».

Футболист заявил, что команде необходимо выигрывать следующие матчи, несмотря на тяжелый календарь.

После 25 туров «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. В следующем туре самарцы встретятся с «Краснодаром» (7 мая).