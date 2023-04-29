Писарский назвал причины крупного поражения от «Зенита»

«Крылья Советов» огорчили армию своих болельщиков, проиграв «Зениту» на своём поле с крупным счётом 1:5. После игры нападающий самарской команды Владимир Писарский ответил на вопрос о причинах поражения.

«Пенальти, удаление - всё вместе, мне кажется», - сказал Писарский журналистам. Футболист сказал, что «Крылья» хорошо начали игру, но при этом отметил, что играть против «Зенита» тяжело.

Напомним, что «Крылья Советов» в игре против «Зенита» остались в меньшинстве ещё в концовке первого тайма.

Следующий матч «Крылья Советов проведёт 7 мая – против «Краснодара» на выезде.