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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент — о возможном уходе Малкома и Клаудиньо: «Пока не время об этом говорить»

27 Апреля 2023 • 20:28 Комментировать
Крылья Советов
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Зенит
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29.04 14:00

Луис Фернандо Гарсия, агент игроков «Зенита» Малкома Филипе и Клаудиньо, ответил на вопрос о возможном переезде бразильцев в Европу.

«Посмотрим на «Зенит» в концовке чемпионата России, пока не время об этом говорить», — приводит слова Гарсии Metaratings.

В нынешнем сезоне Малком принял участие в 30 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 21 гол и отдал 9 результативных передач. На счету Клаудиньо 3 забитых мяча и 10 ассистов в 26 играх за «Зенит».

«Сине-бело-голубые» набрали 58 очков за 24 тура и возглавляют турнирную таблицу Российской премьер-лиги, опережая идущий на второй строчке «Ростов» на девять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия Малком Филипе
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