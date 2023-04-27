Агент — о возможном уходе Малкома и Клаудиньо: «Пока не время об этом говорить»

Луис Фернандо Гарсия, агент игроков «Зенита» Малкома Филипе и Клаудиньо, ответил на вопрос о возможном переезде бразильцев в Европу.

«Посмотрим на «Зенит» в концовке чемпионата России, пока не время об этом говорить», — приводит слова Гарсии Metaratings.

В нынешнем сезоне Малком принял участие в 30 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 21 гол и отдал 9 результативных передач. На счету Клаудиньо 3 забитых мяча и 10 ассистов в 26 играх за «Зенит».

«Сине-бело-голубые» набрали 58 очков за 24 тура и возглавляют турнирную таблицу Российской премьер-лиги, опережая идущий на второй строчке «Ростов» на девять баллов.