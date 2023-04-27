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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: «Зенит» провёл только две игры в Кубке ниже своего уровня»

27 Апреля 2023 • 13:37 Комментировать
Крылья Советов
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Зенит
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29.04 14:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о выступлении своей команды в текущем розыгрыше Кубка России.

Напомним, «сине-бело-голубые» завершили борьбу за трофей на стадии 1/4 финала (Пути регионов), уступив «Динамо» (1:1, 4:5 — пен).

Специалист отметил, что «Зенит» хотел лучше выступить в этом турнире, при этом подчеркнув, что петербуржцы провели лишь две игры ниже своего уровня — с «Крыльями Советов» и со «Спартаком».

«Против «Спартака» был перерыв на матчи сборных — не могли рассчитывать на всех лучших. Против «Крыльев» — надеялись на тот состав, который вышел. Но когда играешь редко, не всегда можешь показывать ту игру, на которую способен», — приводит слова Семака «Чемпионат».

После 24 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Ростов» на девять очков. До конца турнира командам осталось провести по шесть матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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