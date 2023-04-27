Семак: «Зенит» провёл только две игры в Кубке ниже своего уровня»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о выступлении своей команды в текущем розыгрыше Кубка России.

Напомним, «сине-бело-голубые» завершили борьбу за трофей на стадии 1/4 финала (Пути регионов), уступив «Динамо» (1:1, 4:5 — пен).

Специалист отметил, что «Зенит» хотел лучше выступить в этом турнире, при этом подчеркнув, что петербуржцы провели лишь две игры ниже своего уровня — с «Крыльями Советов» и со «Спартаком».

«Против «Спартака» был перерыв на матчи сборных — не могли рассчитывать на всех лучших. Против «Крыльев» — надеялись на тот состав, который вышел. Но когда играешь редко, не всегда можешь показывать ту игру, на которую способен», — приводит слова Семака «Чемпионат».

После 24 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Ростов» на девять очков. До конца турнира командам осталось провести по шесть матчей.