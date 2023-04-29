Малком увеличил отрыв от Промеса в гонке бомбардиров РПЛ – у него 20 голов

Малком продолжает приносить демонстрировать эффективность в атаке «Зенита». В субботнем матче чемпионата России против «Крыльев Советов» бразилец, который недавно получил российский паспорт, оформил дубль.

Теперь на счету Малкома 20 голов в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. Он увеличил отрыв в гонке бомбардиров от Квинси Промеса – нападающий «Спартака» имеет 17 забитых мячей на своём счету.

Третью строчку в рейтинге бомбардиров РПЛ делят Владимир Писарский и Фёдор Чалов, которые выступают за «Крылья Советов» и ЦСКА соответственно.

Следить за матчем «Крылья Советов» - «Зенит» можно в текстовой трансляции.