«Уже без разницы»: Зуев заявил, что «Крылья Советов» будут играть на победу в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев заявил, что самарцы будут стараться взять три очка в игре с «Зенитом».

Игрок заявил, что каждый футболист в команде будет выкладываться на все сто процентов в оставшихся шести играх для того, чтобы избежать участия в стыковых матчах.

«Да, уже без разницы. Неважно, против кого играть», - сказал Зуев «Матч ТВ» в ответ на вопрос о том, будет ли самарский коллектив стараться выиграть матч против «сине-бело-голубых».

Игра «Крылья Советов» - «Зенит» состоится завтра, 29 декабря. Главный арбитр встречи даст свисток к началу противостояния в 14:00.