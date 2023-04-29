Семак высказался об игре Малкома в этом сезоне

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре нападающего Малкома в нынешнем сезоне.

Специалист отметил, что очень рад за то, как бразилец проводит это сезон и как он работает, ведь это приносит свои плоды.

«Малком проводит блестящий сезон и абсолютно заслуженно показывает результативность, которая сейчас у него есть, благодаря отношению к делу, своей работоспособности», - приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, что сегодня, 29 апреля, Малком отметился покером в матче 25-го тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов» (5:1), закрепившись на первой строчке в гонке бомбардиров. На его счету 22 гола.