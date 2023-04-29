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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак высказался об игре Малкома в этом сезоне

29 Апреля 2023 • 17:20 Комментировать
Крылья Советов
1:5
Зенит
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Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре нападающего Малкома в нынешнем сезоне.

Специалист отметил, что очень рад за то, как бразилец проводит это сезон и как он работает, ведь это приносит свои плоды.

«Малком проводит блестящий сезон и абсолютно заслуженно показывает результативность, которая сейчас у него есть, благодаря отношению к делу, своей работоспособности», - приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, что сегодня, 29 апреля, Малком отметился покером в матче 25-го тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов» (5:1), закрепившись на первой строчке в гонке бомбардиров. На его счету 22 гола. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Малком Филипе
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