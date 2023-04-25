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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой порассуждал о том, почему Писарский перестал забивать

25 Апреля 2023 • 20:58 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
29.04 14:00

Российский эксперт Александр Мостовой порассуждал о том, почему у форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского в последнее время нет забитых голов за свой клуб. Напомним, россиянин был одним из лучших бомбардиров чемпионата России до своего перехода из «Оренбурга» в «Крылья».

«Причину назвать сложно, но возможно, у него голова закружилась от успеха из-за того, что его высоко вознесли. Вот он и к себе требования снизил. Меньше слов – больше дела», - цитирует Мостового Metaratings.

Напомним, что Писарский ещё ни разу не забивал за «Крылья» за семь матчей Премьер-лиги, у него есть три гола, но все эти мячи пришлись на матчи Кубка России против «Динамо» и ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Александр Мостовой Владимир Писарский
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