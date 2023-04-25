Александр Мостовой порассуждал о том, почему Писарский перестал забивать

Российский эксперт Александр Мостовой порассуждал о том, почему у форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского в последнее время нет забитых голов за свой клуб. Напомним, россиянин был одним из лучших бомбардиров чемпионата России до своего перехода из «Оренбурга» в «Крылья».

«Причину назвать сложно, но возможно, у него голова закружилась от успеха из-за того, что его высоко вознесли. Вот он и к себе требования снизил. Меньше слов – больше дела», - цитирует Мостового Metaratings.

Напомним, что Писарский ещё ни разу не забивал за «Крылья» за семь матчей Премьер-лиги, у него есть три гола, но все эти мячи пришлись на матчи Кубка России против «Динамо» и ЦСКА.