Гасилин сравнил Халка с одноимённым персонажем из комиксов

Бывший игрок питерского «Зенита» Алексей Гасилин вспомнил свой период в команде, когда с ним в одном клубе играл знаменитый бразилец Халк.

«Халк был реально Халком, как в комиксах. В «Зените» у него была жировая доля от массы в 25–27%, но благодаря тому, что он правильно готовился, это ему не мешало», - цитирует Гасилина Sport24.

Как он добавил, Халк зачастую тренировался и после того, как закончится время клубной тренировки.

«Занимался индивидуально, оставался на базе после каждого занятия», - сказал Гасилин.

Напомним, что Халк являлся игроком питерцев с 2012 по 2016 год, а после перебрался в Китай. На данный момент Халк или Живанилду Виейра де Соуза в свои 36 лет выступает на родине – в «Атлетико Минейро».

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