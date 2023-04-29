Футболист «Зенита» Чистяков заявил, что победа над «Крыльями» не была лёгкой

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался после крупной победы над «Крыльями Советов» (5:1) в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.

«Победа получилась слишком легкой? Лично за себя скажу, что нет. Все мы устали. По счету может, кажется, что это легкая победа, но нет. В начале было несколько легких потерь. Если брать в целом игру, то счет закономерный», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

После 25 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 61 балл.