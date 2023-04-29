Семак не готов расставаться с Сергеевым

После разгрома «Крыльев Советов» (победа 5:1 на выезде) главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о форварде Иване Сергееве.

- Вам Иван Сергеев нужен? Может, нам отдадите? – вопрос Семаку, вероятно, задал журналист из Самары.

- Конечно, нужен. Посмотрите на его статистику в нашей команде. Он и забивает много, и работает на команду. Сейчас после травмы набирает форму. Конечно, Ваня нам нужен и на поле, и вне его. Замечательный игрок и человек, - отметил тренер «Зенита», чьи слова приводятся на клубном сайте питерцев.

Напомним, что ранее Иван Сергеев выступал как раз за «Крылья Советов».

«Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда Сергея Семака проведёт 7 мая – против «Спартака» на своём поле.

Добавим, что «Зенит» может стать чемпионом России пятый год подряд.