Форвард «Крыльев Советов» Писарский высказался о разгромном поражении от «Зенита»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о разгромном поражении от питерского «Зенита» (1:5) в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.

Форвард отметил, что его команда хорошо начала игру и владела мячом, но потом были удаление и красная карточка, и стало тяжело.

«Это наше испытание, которое мы должны пройти, потому что хорошо играем, но постоянно какой-то нефарт. Сложно это как-то прокомментировать», - приводит слова Писарского metaratings.ru.

«Крылья Советов» в настоящий момент располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.