Малком: «Болельщики в Бразилии — сумасшедший дом в хорошем смысле слова»

Нападающий «Зенита» Малком Филипе высказался о футбольных болельщиках в Бразилии.

«Болельщики в Бразилии — сумасшедший дом в хорошем смысле слова. Я играл за «Коринтианс», наши болельщики не смолкали в принципе. Мне, кстати, повезло, болельщики «Зенита» близки к тому, как болеют в Бразилии», — цитирует Малкома «Матч ТВ».

Игрок считает, что весь мир смотрит бразильский чемпионат, ведь в Бразилии футбольная любовь.

В текущем сезоне 26-летний Малком принял участие в 30 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 21 мяч и сделал 9 ассистов. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.