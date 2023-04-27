Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин: «У Ренана хорошее футбольное образование»

27 Апреля 2023 • 13:32 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
1 5.30 X 4.05 2 1.62
29.04 14:00

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин оценил игру защитника петербургского клуба Роберта Ренана.

«У Ренана есть качества, которые позволяют ему конкурировать за место в основном составе «Зенита», но у него ещё достаточно возможностей для роста. На мой взгляд, Ренан совершает тактические ошибки. Безусловно, у него очень хорошее футбольное образование, но в понимании игры люди на его позиции выступает увереннее», — заявил Игонин в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, руководство «сине-бело-голубых» подписало бразильца на перспективу, поэтому «Зенит» вряд ли будет продавать Ренана этим летом. Также эксперт выразил сомнения относительно интереса топ-клубов, поскольку сейчас никто не оценивает уровень игроков по чемпионату России.

Напомним, что Роберт Ренан присоединился к «Зениту» зимой нынешнего года, проведя восемь матчей за петербургский клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего защитника в семь миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин Роберт Ренан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Апреля
14:36 · Россия. Премьер-лига
Асхабадзе: «Факел» будет бороться за выживание до конца»
14:30 · Россия. Премьер-лига
Мозес готов сыграть за «Спартак» против «Ростова»
14:25 · Россия. Премьер-лига
Кутепов сообщил о ссылке в молодёжку «Торпедо»
14:23 · Россия. Премьер-лига
Мостовой рассказал, с какой проблемой может столкнуться Сперцян в Европе
14:07 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк: «В России колоссальное несоответствие цены и качества»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин оставил прогноз на матч «Локомотива» и «Химок»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Три игрока «Торпедо» исключены из командного чата
13:52 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» сообщили о переговорах с Овечкиным по поводу его возможного участия в товарищеском матче
13:49 · Россия. Премьер-лига
Клотет в «Торпедо» взялся бороться с шутками и улыбками
13:41 · Россия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» нашли игрока, на которого плохо влиял Роналду 1 слухи
13:41 · Россия. Премьер-лига
Леонченко: «Будем дальше развивать чемпионат и кубок»
13:37 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА рассказали о переговорах с Дивеевым
13:37 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Зенит» провёл только две игры в Кубке ниже своего уровня»
13:32 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «У Ренана хорошее футбольное образование»
13:29 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» заявили, что работают над поиском усиления
Все новости
Рекомендуем