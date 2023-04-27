Игонин: «У Ренана хорошее футбольное образование»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин оценил игру защитника петербургского клуба Роберта Ренана.

«У Ренана есть качества, которые позволяют ему конкурировать за место в основном составе «Зенита», но у него ещё достаточно возможностей для роста. На мой взгляд, Ренан совершает тактические ошибки. Безусловно, у него очень хорошее футбольное образование, но в понимании игры люди на его позиции выступает увереннее», — заявил Игонин в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, руководство «сине-бело-голубых» подписало бразильца на перспективу, поэтому «Зенит» вряд ли будет продавать Ренана этим летом. Также эксперт выразил сомнения относительно интереса топ-клубов, поскольку сейчас никто не оценивает уровень игроков по чемпионату России.

Напомним, что Роберт Ренан присоединился к «Зениту» зимой нынешнего года, проведя восемь матчей за петербургский клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего защитника в семь миллионов евро.