Семак: Посмотреть матч «Спартака» с «Ростовом» не принципиально

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Крыльями Советов» (5:1).

- В первом тайме вы очень много общались с резервным арбитром. О чем вы разговаривали?

- Много? Нет. Спросил по поводу двух эпизодов у него и всё. Я не думаю, что долго. Буквально два вопроса у меня было, мы с ним решили. Никаких проблем.

- Также в первом тайме вы больше находились у кромки поля, о чем-то активно подсказывая своим игрокам. Во втором тайме были уже ближе к скамейке. Были недовольны игрой своей команды в первом тайме?

- Нет, был доволен игрой. Во втором тайме преимущество стало достаточно большим, поэтому естественно, что касается эмоций и вовлеченности в игру, наверное, этого в меньшей степени требовала ситуация.

- Малком сам попросил замену?

- Да, Малком сам попросил.

- Вернемся к разговору о возможном чемпионстве в матче против «Спартака». Будете смотреть игру «Спартака» против «Ростова»?

- Посмотрим. Мы сейчас будем добираться домой. Успеем или не успеем. Получится - посмотрим, не получится - не посмотрим, а посмотрим тогда в записи. Не принципиально абсолютно, все равно будем готовиться к «Спартаку» и будем все матчи просматривать.