Орлов - о Малкоме: Он лучший футболист в РПЛ

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего питерского «Зенита» Малкома.

Эксперт отметил, что считает бразильца лучшим игроком Российской премьер-лиги, и, вероятно, у него есть предложения от других клубов, поэтому он выкладывается на все 100%.

«Уедет ли он летом? Пока ничего не решено. Его личный выбор. Посмотрим. Но Малком же не скрывает, что хочет выступать в ЛЧ», - заявил Орлов в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 30 играх во всех турнирах, в которых 21 раз поразил ворота соперников отметился и девятью результативными передачами партнёрам по команде.