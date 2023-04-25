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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов - о Малкоме: Он лучший футболист в РПЛ

25 Апреля 2023 • 23:34 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
29.04 14:00

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего питерского «Зенита» Малкома.

Эксперт отметил, что считает бразильца лучшим игроком Российской премьер-лиги, и, вероятно, у него есть предложения от других клубов, поэтому он выкладывается на все 100%.

«Уедет ли он летом? Пока ничего не решено. Его личный выбор. Посмотрим. Но Малком же не скрывает, что хочет выступать в ЛЧ», - заявил Орлов в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 30 играх во всех турнирах, в которых 21 раз поразил ворота соперников отметился и девятью результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Малком Филипе
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