Три игрока «Зенита» наверняка пропустят матч в Самаре

«Зенит» готовится к гостевому матчу чемпионата России против «Крыльев Советов», который пройдёт в субботу. Скорее всего, главному тренеру питерской команды Сергею Семаку придётся обойтись без нескольких футболистов.

По данным «Спорт-Экспресса», с высокой долей вероятности матч пропустят защитник Родригао и два полузащитника – Маркус Вендел и Александр Ерохин.

Отмечается, что Вендел в настоящий момент работает по индивидуальной программе. Он должен быть готов сыграть против «Спартака» 7 мая.

Матч «Крылья Советов» - «Зенит» стартует 29 апреля в 14:00 по московскому времени.