Малком оформил покер в матче с «Крыльями Советов»

«Зенит» продолжает разрывать оборону «Крыльев Советов» в матче 25-го тура Премьер-лиги. На быстрый гол Сергея Бабкина питерские футболисты ответили уже 5 результативными ударами и ведут со счетом 5:1. Четыре из них на счету поймавшего кураж Малкома. Сначала он реализовал пенальти, а затем забивал только с игры. На 74-й минуте Малком Филипе стал автором покера в ворота Ильи Ломаева. Добавим, что до этого в стане чемпионов РПЛ Малком не забивал больше двух голов за матч.

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