Зуев рассказал, за счёт чего «Крылья Советов» могут отобрать очки у «Зенита»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ против лидера чемпионата России «Зенита».

Футболист отметил высокий уровень игроков петербургской команды и выразил мнение, что предстоящая встреча получится для самарцев непростой.

«Там выступают квалифицированные футболисты, которые стоят по 40-50 миллионов евро, но за счёт командных перестроений, духа и характера можно и нужно огрызнуться, постараться забрать очки в этом матче», — цитирует Зуева «Матч ТВ».

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» состоится завтра, 29 апреля. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

На данный момент самарская команда занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.