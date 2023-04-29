Осинькин: «Зенит» — фаворит, но нам нужны очки»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о предстоящем мачте с «Зенитом».

Специалист заявил, что игра с «Пари НН» в прошлом туре далась самарскому коллективу довольно-таки непросто в связи с чередой травм – Бенжамин Гарре, Фернандо Костанца.

«Мы готовы к игре. В нашем домашнем матче в Кубке [матч завершился победой самарцев со счётом 2:0] у «Зенита» был экспериментальный состав. В чемпионате 1:1 сыграли. «Зенит» — фаворит, но нам нужны очки», - приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Матч между самарской и петербургской командой начнётся сегодня в 14:00. За ходом встречи вы сможете следить на нашем сайте.