Березовский – о ситуации с Малкомом и Клаудиньо: «Для «Зенита» чуть осложнится ситуация»

Бывший игрок «Зенита» Роман Березовский прокомментировал потенциальный уход из «сине-бело-голубой» команды бразильцев Малкома и Клаудиньо.

«Жаль терять таких мастеров для чемпионата. Для «Зенита» чуть осложнится ситуация, по уровню они станут ближе к остальным клубам в плане мастерства», - приводит слова Березовского «РБ Спорт».

По словам специалиста, поиск игроков на места 26-летних футболистов будет вестись в обязательном порядке, однако приведёт ли он к чему-нибудь, сможет показать лишь время.

Клуб с берегов Невы в настоящий момент является лидером Российской премьер-лиги.