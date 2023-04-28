Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов — о «Крыльях Советов»: «Для набора очков матч с «Зенитом» — не лучший вариант, но деваться некуда»

28 Апреля 2023 • 15:33 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
1 4.90 X 3.90 2 1.70
Через 21 ч. 33 мин.

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о матче 25-го тура РПЛ, в котором петербургская команда сыграет в гостях с «Крыльями Советов».

Эксперт отметил, что несмотря на силу соперника, самарцам необходимо набирать в предстоящей встрече очки, так как после поражения в прошлом туре от «Пари НН» (1:2) они оказались «прижаты».

«Для набора очков матч с «Зенитом» — не лучший вариант, но деваться некуда. Ну а «Зенит» «на коне», он в хорошей форме, мчится к чемпионству. Малком хочет забивать, бить рекорды по количеству голов, и все остальные тоже. Так что «Крыльям» просто не будет», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

На данный момент самарская команда занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 24 матчах. «Зенит» продолжает уверенно лидировать, опережая второй «Ростов» на девять баллов.  

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» состоится завтра, 29 апреля. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Владислав Радимов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.04.23 в 20:00
Динамо Москва Динамо Москва
Факел Факел
1.54 4.20 6.60
Видео
29.04.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит Зенит
6.00 4.20 1.57
Видео
29.04.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.15 3.45 2.32
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Апреля
16:16 · Россия. Премьер-лига
Гришин оставил прогноз на матч ЦСКА и «Ахмата»
16:02 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Ростов» явный фаворит в матче со «Спартаком»
15:37 · Россия. Премьер-лига
Селихов рассказал, какой момент хотел бы пережить в «Спартаке»
15:33 · Россия. Премьер-лига
Радимов — о «Крыльях Советов»: «Для набора очков матч с «Зенитом» — не лучший вариант, но деваться некуда»
15:25 · Россия. Премьер-лига
Селихов – о дисквалификации на шесть матчей после драки: «Так много за один пендаль?»
15:14 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Думаю, Карпин придумает что-то интересное для «Спартака»
15:04 · Россия. Премьер-лига
Уткин снова упрекнул создателей Fan ID
14:59 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал, от чего зависит результат переговоров между Дзюбой и «Локомотивом» о новом контракте
14:44 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Динамо», однозначно, выше «Факела» классом»
14:29 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Промес сделает всё, чтобы «Спартак» вновь начал побеждать»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Тимур Еремеев: «Мне нравится «Спартак» под руководством Абаскаля» эксклюзив
14:16 · Россия. Премьер-лига
Селихов: «Дуарте способен принести пользу «Спартаку»
14:10 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Некоторые молодые россияне деградируют в «Спартаке»
14:03 · Россия. Премьер-лига
Селихов: «Хотел бы остаться в «Спартаке» до конца карьеры»
13:52 · Россия. Премьер-лига
Апелляция «Пари НН» на техническое поражение отклонена
Все новости
Рекомендуем