Радимов — о «Крыльях Советов»: «Для набора очков матч с «Зенитом» — не лучший вариант, но деваться некуда»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о матче 25-го тура РПЛ, в котором петербургская команда сыграет в гостях с «Крыльями Советов».

Эксперт отметил, что несмотря на силу соперника, самарцам необходимо набирать в предстоящей встрече очки, так как после поражения в прошлом туре от «Пари НН» (1:2) они оказались «прижаты».

«Для набора очков матч с «Зенитом» — не лучший вариант, но деваться некуда. Ну а «Зенит» «на коне», он в хорошей форме, мчится к чемпионству. Малком хочет забивать, бить рекорды по количеству голов, и все остальные тоже. Так что «Крыльям» просто не будет», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

На данный момент самарская команда занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 24 матчах. «Зенит» продолжает уверенно лидировать, опережая второй «Ростов» на девять баллов.

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» состоится завтра, 29 апреля. Начало — в 14:00 по московскому времени.