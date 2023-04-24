Масалитин — об уходе гендиректора «Крыльев Советов»: «Это просто эмоции в знак того, что творится с судейством»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался об уходе Вадима Андреева с поста генерального директора «Крыльев Советов». Ранее сам функционер сообщил, что принял такое решение из-за проблем с судейством в РПЛ, которые никто не решает.

«Я думаю, что это больше эмоциональный поступок. Судейство все же касается не только «Крыльев Советов», судейство касается всех, всем тогда надо уходить. С его уходом ничего не изменится. Это просто эмоции в знак того, что творится», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

В матче 24-го тура РПЛ «Крылья Советов» проиграли «Пари НН» (1:2) и были очень недовольны работой арбитров.

Самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков.