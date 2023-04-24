Кузнецов прокомментировал возможный трансфер Малкома в «ПСЖ»

Российский тренер Дмитрий Кузнецов высказался о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Малкома Филипе в «ПСЖ».

«Если Месси уйдет, почему нет? При условии, что «ПСЖ» он будет интересен, конечно возьмут. Но там ответственность очень большая. Его же все начнут сравнивать с Месси. Особенно вначале. Очень сложный период бразильца ждет», — цитирует Кузнецова «Спорт Уик-энд».

Ранее сообщалось, что парижский клуб проявляет интерес к 26-летнему бразильцу.

В нынешнем сезоне Малком провел 30 матчей с учетом всех турниров, в которых забил 21 гол и записал в свой актив девять результативных передач.