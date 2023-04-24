Назван самый дорогой игрок из бывшего СССР с истекающим этим летом контрактом

Портал Transfermarkt составил рейтинг, в который попали самые дорогие игроки-граждане бывших стран СССР. Список возглавил россиянин – полузащитник питерского «Зенита» Далер Кузяев. Портал оценил его стоимость в 10 млн евро.

На втором месте ещё один представитель Российской премьер-лиги – форвард «Локомотива» Артём Дзюба. Стоимость 34-летнего форварда по версии авторитетного портала – 4 млн евро.

Замыкают список сразу три игрока с ценником в 3 млн евро. Это украинский полузащитник киевского «Динамо» Александр Караваев, форвард «Ростова» Дмитрий Полоз и защитник донецкого «Шахтёра» Ярослав Ракицкий.

Лепёхин: «Кузяеву нужно попробовать свои силы в Европе»