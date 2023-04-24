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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван самый дорогой игрок из бывшего СССР с истекающим этим летом контрактом

24 Апреля 2023 • 18:12 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
29.04 14:00

Портал Transfermarkt составил рейтинг, в который попали самые дорогие игроки-граждане бывших стран СССР. Список возглавил россиянин – полузащитник питерского «Зенита» Далер Кузяев. Портал оценил его стоимость в 10 млн евро.

На втором месте ещё один представитель Российской премьер-лиги – форвард «Локомотива» Артём Дзюба. Стоимость 34-летнего форварда по версии авторитетного портала – 4 млн евро.

Замыкают список сразу три игрока с ценником в 3 млн евро. Это украинский полузащитник киевского «Динамо» Александр Караваев, форвард «Ростова» Дмитрий Полоз и защитник донецкого «Шахтёра» Ярослав Ракицкий.

Лепёхин: «Кузяеву нужно попробовать свои силы в Европе»

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Евро-Футбол.Ру,
Ярослав Ракицкий Артём Дзюба Дмитрий Полоз Далер Кузяев Александр Караваев
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