«Зенит» забил второй мяч в ворота «Крыльев Советов» после красивой комбинации

Матч 25-го тура Премьер-лиги «Крылья Советов» - «Зенит» получается весьма результативным, и мячи залетают в ворота каждые 10 минут. Сначала Сергей Бабкин головой замкнул навес с правого фланга, но соперник не только отыгрался с пенальти, который реализовал Малком Филипе, но и повел в счете. На 30-й минуте питерская команда забила снова. Клаудиньо обыгрался с Матео Кассьеррой и прошил голкипера.

«Зенит» ведет со счетом 2:1 и на 12 очков опережает ближайшего конкурента по РПЛ, соперник делит 11-е место. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.