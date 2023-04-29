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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» забил второй мяч в ворота «Крыльев Советов» после красивой комбинации

29 Апреля 2023 • 14:37 Комментировать
Крылья Советов
1:2
Зенит
1 5.20 X 3.40 2 1.77
2-й тайм

Матч 25-го тура Премьер-лиги «Крылья Советов» - «Зенит» получается весьма результативным, и мячи залетают в ворота каждые 10 минут. Сначала Сергей Бабкин головой замкнул навес с правого фланга, но соперник не только отыгрался с пенальти, который реализовал Малком Филипе, но и повел в счете. На 30-й минуте питерская команда забила снова. Клаудиньо обыгрался с Матео Кассьеррой и прошил голкипера.

«Зенит» ведет со счетом 2:1 и на 12 очков опережает ближайшего конкурента по РПЛ, соперник делит 11-е место. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.


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Зенит Крылья Советов
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЗЕНИТ
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