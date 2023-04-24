Гасилин: «Виллаш-Боаш сказал, что я не футболист, меня были готовы отдать в «Шальке»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал о своём переходе в немецкий «Шальке» на правах аренды летом 2015 года.

По словам 27-летнего футболиста, от его услуг отказался тогдашний главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.

«Виллаш-Боаш сказал, что я не футболист и не подхожу ему. «Сент-Этьен» делал конкретное предложение «Зениту», но меня были готовы отдать только в «Шальке», потому что титульным спонсором у них был «Газпром», — приводит слова Гасилина Sport24.

За первую команду «Зенита» Гасилин провёл в общей сложности две игры, отметившись в них одной результативной передачей. В настоящий момент нападающий выступает за команду из медийной лиги «Амкал».