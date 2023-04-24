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Гасилин: «Виллаш-Боаш сказал, что я не футболист, меня были готовы отдать в «Шальке»

24 Апреля 2023 • 10:35 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
29.04 14:00

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал о своём переходе в немецкий «Шальке» на правах аренды летом 2015 года.

По словам 27-летнего футболиста, от его услуг отказался тогдашний главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.

«Виллаш-Боаш сказал, что я не футболист и не подхожу ему. «Сент-Этьен» делал конкретное предложение «Зениту», но меня были готовы отдать только в «Шальке», потому что титульным спонсором у них был «Газпром», — приводит слова Гасилина Sport24.

За первую команду «Зенита» Гасилин провёл в общей сложности две игры, отметившись в них одной результативной передачей. В настоящий момент нападающий выступает за команду из медийной лиги «Амкал».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Шальке 04 Андре Виллаш-Боаш Алексей Гасилин Амкал
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