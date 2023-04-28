Корниленко: «Качество игры у «Крыльев Советов» хорошее»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мнением об игре самарской команды в нынешнем сезоне.

По мнению специалиста, «Крылья Советов» демонстрируют качественный футбол, но команду подводят плохая реализация голевых моментов и другие внешние факторы.

«Мы видим, что Игорь Витальевич (Осинькин) круглосуточно работает и делает всё, чтобы у команды был положительный результат. Качество игры у команды хорошее, оно не стало хуже, чем в прошлом году. Происходят неудачные стечения обстоятельств, влияют внешние факторы», — приводит слова Корниленко Metaratings.

После 24 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Свой следующий матч самарская команда проведёт завтра, 29 апреля, против «Зенита». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.