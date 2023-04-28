Березовский считает, что без Малкома и Клаудиньо уровень РПЛ упадёт

Бывший игрок «Зенита» Роман Березовский высказался по поводу возможного ухода из российского национального чемпионата бразильских футболистов Малкома и Клаудиньо.

«Чемпионат России ещё потеряет, ещё чуть-чуть упадет уровень общей картинки лиги. Такие футболисты всегда украшают матчи, добавляют им яркости», - приводит слова Березовского «РБ Спорт».

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги занимает петербургский коллектив. Вслед за ним располагается «Ростов», ещё чуть ниже – московский «Спартак».

Игра «Зенит» - «Спартак» состоится в воскресенье, седьмого мая. Начало в 18:00.