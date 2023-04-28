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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Около 300 болельщиков «Зенита» поддержат команду на матче с «Крыльями Советов»

28 Апреля 2023 • 19:40 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
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Через 16 ч. 43 мин.

Болельщики «Зенита» собираются посетить выездной матч своей команды в Самаре, который состоится завтра, 29 апреля, и начнётся в 14:00.

Как сообщает «Матч ТВ», данное противостояние посетят около 300 болельщиков «сине-бело-голубой» команды.

Напомним, для посещения всех матчей Российской премьер-лиги необходимо иметь карту болельщика (Fan ID).

В настоящее время коллектив с берегов Невы лидирует в турнирной таблице чемпионата России, обгоняя ближайшего преследователя в лице «Ростова» на девять баллов.

«Крылья Советов» в свою очередь располагаются на 12 позиции, отрываясь от зоны стыковых матчей на три балла.

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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЗЕНИТ
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