Бышовец не сомневался, что «Зенит» станет чемпионом

Известный тренер Анатолий Бышовец высказался о борьбе за чемпионство в чемпионате России.

«У меня не было сомнений, кто завоюет трофей. Перед началом сезона известны возможности и потенциал команд. Борьба за чемпионство сейчас окончена», — приводит слова Бышовца «Чемпионат».

По мнению эксперта, болельщиков «Зенита» на данный момент больше интересует качество и зрелищность игры, а не очередное чемпионство.

После 24 туров подопечные Сергея Семака уверенно лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 58 очков. У идущего на второй строчке «Ростова» 49 баллов.