Сергеев объяснил повязку на голове в игре с «Крыльями Советов»

Игрок «Зенита» Иван Сергеев рассказал, почему на замену в игре с «Крыльями Советов» (5:1) вышел с повязкой на голове.

«Получил небольшое повреждение на одной из тренировок, наложили несколько швов. Но всё без последствий. Повязка - на всякий случай», - приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

Победа над самарским коллективом позволила «Зениту» по итогам тура ещё сильнее оторваться от ближайших конкурентов в борьбе за чемпионство. Это произошло после того, как в Москве «Спартак» и «Ростов», занимающие третье и второе места соответственно, поделили между собой очки.

Следующий матч «Зенит» проведёт дома против «Спартака». Начало игры седьмого мая в 18:00.