Стали известны сроки восстановления игрока «Крыльев Советов» Костанцы

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца не сможет помочь команде в ближайших матчах.

Напомним, 24-летний бразилец получил травму в игре 24-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:2). По информации Metaratings, восстановление Костанцы займёт примерно 2-3 недели.

В текущем сезоне защитник провёл в составе самарской команды 17 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. После 24 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Свой ближайший матч самарцы проведут сегодня, 29 апреля, против лидера чемпионата «Зенита». Начало — в 14:00 по московскому времени.