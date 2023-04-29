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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Крылья Советов» вели всего 10 минут, «Зенит» отыгрался с пенальти

29 Апреля 2023 • 14:26 Комментировать
Крылья Советов
1:4
Зенит
2-й тайм

В матче 25-го тура Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Зенитом» динамично развиваются события. Уже на девятой минуте в быстрой атаке самарцы повели после подачи Романа Ежова и удара головой Сергея Бабкина. А спустя десяток минут уже гости праздновали успех. Гленн Бейл наступил на ногу Далеру Кузяеву, и арбитр после консультаций с видеоассистентами назначил пенальти в пользу чемпионов. Малком подошел к мячу и реализовал 11-метровый, счет стал 1:1.

«Зенит» увеличил отрыв от второго места до 10 очков, самарцы идут 11-ми. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Зенит Крылья Советов Малком Филипе
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЗЕНИТ
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