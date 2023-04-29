Малафеев: «Если говорить о борьбе за первое место, то да, я считаю, что интрига убита»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о победе питерской команды в матче 25-го тура Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов» (5:1).

Экс-голкипер сборной России отметил, что победа с разгромным счётом над сильным соперником всегда приятна.

«Что касается интриги в чемпионате: если говорить о борьбе за первое место, то да, я считаю, что интрига убита, так как «Зенит» имеет большой отрыв от остальных команд», - заявил Малафеев в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

«Зенит» является единоличным лидером турнирной таблицы, опережая «Ростов», который в этом туре сыграет против «Спартака», на 12 баллов.