Бразильский журналист: «В России у Малкома могут возникнуть проблемы с мотивацией»

Бразильский журналист Фабио Алейшо высказался о возможном уходе нападающего «Зенита» Малкома из российского клуба.

Алейшо выразил мнение, что у 26-летнего бразильца в будущем могут возникнуть проблемы с мотивацией в чемпионате России.

«В Российской премьер-лиге всё идёт к тому, что «Зенит» вновь станет чемпионом, а у Малкома сейчас реальный шанс победить в гонке бомбардиров. Если всё так и случится, то у бразильца могут возникнуть проблемы с мотивацией», — приводит слова Алейшо «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Малком провёл в составе «сине-бело-голубых» 30 матчей, в которых забил 21 гол и отдал девять результативных передач. Цвета «Зенита» бразилец, недавно получивший российский паспорт, защищает с 2019 года.

После 34 туров РПЛ «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Ростов» на девять очков.