Семак рассказал, почему сразу начал ставить Ренана в стартовый состав

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о том, почему сразу начал ставить бразильского защитника Роберта Ренана в стартовый состав.

Специалист отметил, что видит уровень игрока на тренировках, и даёт понять, что он футболист высокого уровня.

«По поводу Нуралы (Алипа) и Димы (Чистякова) – на то и существует конкуренция. А главному тренеру решать, кто лучше готов и нужен команде в тот или иной день», - заявил Семак в интервью «Чемпионату».

19-летний защитник пополнил ряды команды с берегов Невы в зимнее транферное окно, заключив контракт до 30 июня 2028 года.

Ренан принял участие в восьми играх во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.