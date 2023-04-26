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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак рассказал, почему сразу начал ставить Ренана в стартовый состав

26 Апреля 2023 • 22:22 Комментировать
Крылья Советов
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Зенит
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29.04 14:00

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о том, почему сразу начал ставить бразильского защитника Роберта Ренана в стартовый состав.

Специалист отметил, что видит уровень игрока на тренировках, и даёт понять, что он футболист высокого уровня.

«По поводу Нуралы (Алипа) и Димы (Чистякова) – на то и существует конкуренция. А главному тренеру решать, кто лучше готов и нужен команде в тот или иной день», - заявил Семак в интервью «Чемпионату».

19-летний защитник пополнил ряды команды с берегов Невы в зимнее транферное окно, заключив контракт до 30 июня 2028 года.

Ренан принял участие в восьми играх во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Роберт Ренан
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