Агент: «От клубов АПЛ предложений по Ренану нет»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, прокомментировал информацию о том, что 19-летний бразилец может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Ранее Goal.com сообщал, что один из потенциальных покупателей готов сделать «Зениту» предложение по Ренану в ближайшее время. Петербургский клуб оценивает своего футболиста в 20-30 миллионов евро.

«Не время говорить о возможном трансфере — «Зенит» сейчас борется за чемпионство! Но от клубов АПЛ предложений по Ренану нет», — приводит слова агента «Чемпионат».

Напомним, Ренан перешёл в «Зенит» прошлой зимой из «Коринтианса». В составе «сине-бело-голубых» молодой бразилец успел провести восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями. Сейчас портал Transfermarkt оценивает защитника в 7 миллионов евро.