«Зенит» проводит выездной матч 25-го тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов». Лидеры РПЛ пропустили уже на девятой минуте противостояния, но смогли не только отыграться, но и повели. Далер Кузяев заработал пенальти, а Малком с точки уверенно пробил в цель. На 30-й минуте питерцы провели красивую комбинацию по центру, и метров с 20 Клаудиньо пробил низом по воротам, голкипер же умудрился пропустить пусть и сильный, но не самый сложный удар.

Видео этого эпизода представлено ниже. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.