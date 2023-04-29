Колосков высказался об игре Малкома в матче против «Крыльев Советов»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре бразильского нападающего питерского «Зенита» Малкома в матче 25-го тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов», где он отметился четырьмя забитыми мячами.

Спортивный деятель отметил, что форвард является сильнейшим футболистом, и у него нет никаких изъянов.

«На фоне других легионеров Малком выделяется своим мастерством. Человек, который может играть в любой европейской команде», - приводит слова Колоскова Sport24.

Малком является лучшим бомбардиром РПЛ, на его счету 22 забитых мяча за 25 проведенных игр.