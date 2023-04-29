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Колосков высказался об игре Малкома в матче против «Крыльев Советов»

29 Апреля 2023 • 20:12 Комментировать
Крылья Советов
1:5
Зенит
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре бразильского нападающего питерского «Зенита» Малкома в матче 25-го тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов», где он отметился четырьмя забитыми мячами.

Спортивный деятель отметил, что форвард является сильнейшим футболистом, и у него нет никаких изъянов.

«На фоне других легионеров Малком выделяется своим мастерством. Человек, который может играть в любой европейской команде», - приводит слова Колоскова Sport24

Малком является лучшим бомбардиром РПЛ, на его счету 22 забитых мяча за 25 проведенных игр. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Колосков Малком Филипе
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