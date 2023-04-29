Сергеев высказался о возможном уходе Малкома из «Зенита»

Нападающий питерского «Зенита» Иван Сергеев высказался о возможном уходе бразильского форварда Малкома в летнее трансферное окно.

«Возможный уход Малкома? Честно, никто об этом не говорит, только пишут новости. Сейчас главное – доиграть сезон, а дальше будет уже видно», - приводит слова Сергеева Metaratings.ru.

Контракт 26-летнего футболиста с командой с берегов Невы рассчитан до 30 июня 2027. Он выступает за «Зенит» с 2019 года.

В текущем сезоне Малком принял участие в 31 играх во всех турнирах, в которых отметился 25 забитыми мячами и девятью результативными партнёрам по команде.