Осинькин: «Всегда в нашем чемпионате с любой командой «Зенит» - фаворит, но нам нужны очки»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- В сегодняшнем матче не примут участие Александр Коваленко, Гарре и Костанца. Что с ними, и как удастся их заменить и кем?

- Сложно нам дался матч в Нижнем Новгороде. За день до матча на предматчевой тренировке получил травму Гарре. В одном из эпизодов второго тайма у нас получил травму Фернандо. Уже после матча мы всю эту неделю восстанавливали Гарре, чтобы он как-то мог помочь. Остальные футболисты здоровы. Вернулся у нас и Бейл, который пропускал предыдущую игру из-за дисквалификации. Но мы готовы.

- Уже есть положительный опыт игры с «Зенитом», осенней. Как-то сегодня он поможет?

- Да, это, конечно, кубковый матч. И мотивация бывает у команд разная, особенно в домашнем нашем матче состав был экспериментальным у «Зенита», мы всё это прекрасно понимаем, но в прошлом сезоне мы дома сыграли с ними 1:1. И в этом сезоне были с ними кубковые матчи, можно их себе в зачет поставить. Понятно, что всегда в нашем чемпионате с любой командой «Зенит» - фаворит, но нам нужны очки, поэтому у нас свой взгляд на это.

- Отсутствие Сергея Корниленко на скамейке как-то скажется? Будете ли как-то с ним поддерживать связь?

- Я думаю, что поддерживать в таком формате близком, как бывает во время игры, наверное, не будем, но если что-то надо, если он что-то увидит, он знает, как донести до меня или до тренерского штаба свои наблюдения.